Monopattini elettrici. Il comune di Rimini cerca il possibile gestore

Un’indagine di mercato per individuare il gestore del servizio sperimentale di noleggio monopattini elettrici, in modalità free-floating (la possibilità di riconsegnare il mezzo in un posto diverso da quello dove si è preso). E’ quella che ha avviato il comune di Rimini pronto a dare gambe, anzi energia elettrica, a questo modo eco di girare in città. Gli operatori potranno presentare il proprio interesse entro sabato 20 luglio.

“Un’opportunità che – ha detto l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – ci è sembrato importante cogliere seppur ancor in un quadro normativo generale in fase di definizione. In attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, vogliamo però farci trovare pronti quando sarà possibile dare attuazione alla sperimentazione, considerando l’importanza dello sviluppo dei servizi di sharing sul territorio comunale”

Tra le richieste avanzate dal comune quelle relative al pagamento: tariffa minima di utilizzo, una tariffazione al minuto e pagamenti digitali. Il numero massimo previsto è di 1000 monopattini, con possibili deroghe e in occasione di particolari eventi. La flotta deve essere composta da mezzi completamente elettrici omologati e dotati di regolatore di velocità, aventi la possibilità di bloccare la velocità da remoto vincolando la massima velocità a 15km/h.

Le aree di circolazione che il Comune di Rimini intende autorizzare in via sperimentale sono la pista ciclabile del lungomare sud da Miramare (lungomare Spadazzi) fino l’incrocio con Via Faenza; la pista ciclabile del lungomare sud dall’incrocio con Via Siracusa fino Piazzale Boscovich; la pista ciclabile lungo via destra del porto fino al Ponte dei Mille; la pista ciclabile del lungomare nord a Viserbella e nei percorsi ciclopedonali dei parchi Renzi Madre Elisabetta, Maria Callas, Alcide Cervi, Olga Bondi, Fabbri, Poderi della Ghirlandetta.

