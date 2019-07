"Mio fratello muore in mare". Il flash mob per i migranti della Sea Watch

Duecento persone si sono ritrovate domenica sera al Porto di Rimini per manifestare la loro solidarietà alle vittime della guerra e della migrazione. Il flashmob di domenica è stato l’ultimo di una serie, iniziata la prima domenica di maggio.

Il flash mob Mio fratello muore in mare ha ricordato le tante “vittime senza volto e senza nome delle politiche dell’odio e delle frontiere volute e costruite da chi fa profitti sulla pelle delle persone o peggio pensa che i profitti valgano di più della vita umana”. L’iniziativa è stato pensata e organizzata da una equipe dell’Agesci della Zona di Rimini, a cui hanno aderito numerose associazioni.

“Durante il flashmob iniziato alle 21.30 – racconta Arianna Valentini di Operazione Colomba – abbiamo ricordato, tra gli altri, anche le 42 persone bloccate a bordo della Sea Watch per molti giorni”.

Tra le 21 e le 21.30 c’è stata invece la manifestazione di Casa Madiba per chiedere la liberazione della Capitana di Sea-Watch 3, Carola Rackete. Per far sbarcare a Lampedusa, dopo 17 giorni di navigazione in mare aperto, 42 migranti fuggiti dai lager libici la Rackete ha deciso di forzare il blocco della Guardia costiera ed è stata arrestata. Con lei sono accusati anche tutto l’equipaggio e il personale di terra, “ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce che non ci siano più reati di solidarietà e che venga subito dissequestrata la Mare Jonio nave dell’operazione Mediterranea Saving Humans”, spiega in una nota Casa Madiba che insieme ad altre realtà, come APG23 e gli scout, ha promosso il presidio.

“Continueremo con forza a difendere il diritto di scegliere dove vivere, la libertà di movimento ma anche a costruire un mondo diverso e possibile dove prima di tutto venga il rispetto per la vita umana e dove la solidarietà sia elemento fondante delle relazioni umane e non pratica da reprimere e criminalizzare”.