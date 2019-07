Mercoledì 3 luglio la Festa dello Sport di Bellaria Igea Marina

“Un evento voluto dall’Amministrazione per offrire un riconoscimento a chi eccelle nello sport, soprattutto i nostri giovani: dai ragazzi che si affacciano sulla scena nazionale a chi è più affermato e certi palcoscenici già li vive da protagonista. Un’occasione in cui celebreremo lo sport come attività portatrice di valori nobili, ma anche come strada che ha permesso e permette ad alcuni nostri grandi talenti di tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina”. Così il sindaco Filippo Giorgetti introduce la Festa dello Sport, appuntamento in programma domani sera (mercoledì 3 luglio) alle 21:00 in p.le Perugia.

Come spiegato dal primo cittadino, durante la serata saranno premiati atleti di Bellaria Igea Marina che hanno vinto gare, conseguito titoli o si sono imposti nei campionati delle rispettive discipline: dal mondo del calcio a quello dell’atletica, dal basket al tennis.

L’evento, che sarà presentato da Andrea Prada, è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza; in programma anche spettacolo e momenti di intrattenimento in compagnia di Maria Pia Timo e la Dino Gnassi Band.