Mercatone Uno. Rossi (PD): il Governo batta un colpo

Prosegue il pressing della Regione nei confronti del Governo sulla vertenza Mercatone Uno. Lo fa sapere la consigliera regionale Nadia Rossi che ha sottoscritto insieme ad altri colleghi del PD in Regione diversi atti a sostegno dei lavoratori. “Proprio ieri come PD abbiamo depositato una risoluzione per dare risposte immediate ai lavoratori e soprattutto per arrivare in tempi brevi a una soluzione che garantisca il rilancio delle attività e la riapertura dei punti vendita – spiega la consiglierariminese – L’azione politica della Regione che fa rete insieme ai comuni e ai sindacati non è sufficiente, serve un confronto con il Governo per uscire dall’impasse. La priorità assoluta è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie che non lasceremo soli. L’obiettivo è assicurare tavoli di confronto con i comuni emiliano-romagnoli e definire un pacchetto di misure di aiuto concreto in attesa della concessione degli ammortizzatori sociali”. Oggi i consiglieri hanno discusso in commissione Politiche economiche il testo della risoluzione.