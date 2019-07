Memorial Vasco De Paoli in ricordo anche di Matteo Scarpellini. Tutti i risultati

Per i cinque pugili della Boxe Santarcangelo ottimo bottino nella serata della grande boxe sotto le stelle che si è svolta al Parco Clementino di Santarcangelo sabato 29 giugno: tre vittorie, un pari e una sconfitta.

Il memorial Vasco De Paoli è stato un momento per ricordare anche Matteo Scarpellini, consigliere del direttivo dell’associazione e figlio di Tiziano Scarpellini.

I risultati della boxe Santarcangelo. Niccolò Pellegrini perde ai punti contro Lorenzo Fondi, Upa Ancona; Evgeny Belchenco vince ai punti contro James Polveri, Gordini Boxe; Griseld Zalli vince ai punti contro Vincenzo Mineo, Team Bruzzese; per Alexandru Ciupitu pari con Yaya Kone, Boxe Parma; Alex Mohamad vince ai punti contro Vitalie Spinu, Boxe Parma.

Gli altri risultati. Serxhio Sulmina, Italica Boxe, vince per sospensione cautelare con Filippo Guardigli, Gordini Boxe; Alfredo Marcone vince ai punti con Jacopo Aristodemo, Biagini Boxe; Elia Righi, Station srl, vince ai punti contro Marco Soldati, Boxe Biagini.

Nel corso della serata è stato proiettato un video in memoria di Matteo Scarpellini, durante il quale non sono mancati momenti di commozione generale, in uno scenario spettacolare, alla presenza di circa 800 persone. Speaker della serata il giornalista Giorgio Betti. Per l’amministrazione comunale di Santarcangelo presente Angela Garatoni, assessore allo Sport, che nel suo intervento ha ricordato Matteo Scarpellini.