Maurizio Gobbi è campione sammarinese di specialità cinque birilli

Si è concluso venerdì 6 luglio presso il Bar Ferrovia di Città il campionato sammarinese, specialità cinque birilli. Il campionato, ha visto i trentasei giocatori agguerriti più che mai.

Il torneo, suddiviso in nove gironi da quattro con partita unica ai 120 punti, in cui passavano il turno i primi due classificati, ha visto prevalere i “soliti noti” con alcuni outsider che hanno passato il turno con la tenacia e la voglia di rivalsa che non è mai doma. Alla fine delle selezioni, sono approdati per la semifinale del 5 luglio Maurizio Gobbi, Davide Della Balda, Corrado Gualtieri e Pier Marino Colombari.

Al biliardo uno Gobbi contro Gualtieri che fa sua la partita con il punteggio di quattro a due con partite ai sessanta punti al meglio delle sette. Al biliardo due Della Balda supera per quattro a uno Pier Marino Colombari.

Finale quindi secondo pronostico tra i due migliori giocatori. Gobbi, superando Della Balda con un perentorio quattro a zero, vince con pieno merito ed è campione sammarinese 2019.

Questa competizione era valida anche come terza e ultima prova del Trofeo Federale che vede sempre Gobbi primeggiare davanti a Della Balda. I due giocatori si qualificano di diritto per partecipare ai campionati del mondo individuali che si terranno a Pistoia nel mese di ottobre.

Contemporaneamente altri due giocatori, Marino Guardigli e Roberto Bucci, tenteranno di approdare alla kermesse mondiale cercando di superare le qualificazioni internazionali che si terranno a RHO (MI) dal prossimo 15 luglio.