Marecchia sailing cup. Causa maltempo, regata rinviata

Per salvaguardare l’incolumità dei partecipanti e del pubblico, siamo costretti a posticipare la regata e la festa a domenica 4 agosto. Questa la nota con cui gli organizzatori della Marecchia Sailing Cup, inizialmente programmata per il pomeriggio di oggi (sabato), comunicano il posticipo. “La Capitaneria di Porto – spiegano gli organizzatori – sconsiglia assolutamente l’uscita in mare causa allerta meteo emanata dalla Protezione Civile“.