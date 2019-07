Maltempo. Gravi danni per colture agricolture

La pioggia, ma soprattutto la grandine caduta nelle ultimi 24 ore, in alcuni tratti con chicchi grossi come palline da tennis, rischiano di mettere in ginocchio l’agricoltura. Per Carlo Carli, Presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini “La situazione ora è sotto controllo, ma certo le condizioni meteo di queste ultime ore hanno messo in difficoltà molte realtà nostre associate. I nostri uffici sono al lavoro per stimare i danni, sia nel cesenate, dove la grandinata è stata molto potente, sia nel riminese, dove sono state colpite alcune aziende”. “Ora – prosegue – sono tutti al lavoro per ripristinare le aziende, ma anche per valutare i danni subiti, in una stagione che evidenzia criticità per tutta la frutta estiva, con crisi dei prezzi per albicocche, pesche, susine. Ma è il nostro lavoro, siamo abituati alle emergenze. Chi lavora senza un tetto sulla testa mette in conto anche eventi climatici avversi. Lo fa con alcuni strumenti, uno di questi sono le assicurazioni”.

Nel territorio riminese le colture più colpite si trovano a Bellaria, Santarcangelo di Romagna, Rimini e Coriano.