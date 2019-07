Macron ancora sponsor tecnico del Rimini FC

Si rinnova la collaborazione tra Rimini F. C. e Macron. Dopo un triennio ricco di soddisfazioni, con due promozioni consecutive valse il ritorno tra i professionisti, la società biancorossa e la prestigiosa azienda bolognese hanno deciso di prolungare il proprio rapporto. Macron sarà infatti il fornitore tecnico ufficiale del Rimini F. C. anche per i prossimi quattro anni, dunque sino al 30 giugno 2023. Confermata naturalmente, come prima divisa, la storica casacca a scacchi biancorossi.

Sergio Cingolani – Ufficio stampa Rimini F. C.