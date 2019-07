Lavori PSBO. Sulla Marecchiese torna il doppio senso in anticipo

Si chiudono in anticipo rispetto ai tempi stabiliti i lavori su via Marecchiese nel tratto compreso da via Villagrande (all’altezza dell’ex depuratore cittadino) all’altezza di via Miratoio. A partire da venerdì 19 luglio, sarà quindi ripristinato il doppio senso di circolazione con la riapertura al traffico della corsia lato Ancona (direzione monte-mare) della via Marecchiese. Il tratto è chiuso dal 1° luglio scorso per consentire il completamento dei lavori del Piano di salvaguardia della Balneazione, necessari per collegare il collettore fognario della Dorsale Sud dal parcheggio Cervi fino all’ex depuratore Marecchiese, riconvertito in vasca di accumulo.

Terminate le opere sull’asse della Marecchiese, i lavori proseguiranno sulle vie laterali – via Carpegna e via Miratoio – con modifiche temporanee alla circolazione interna al quartiere (ad eccezione dei residenti). Questa seconda fase di lavori si completerà prima di Ferragosto.