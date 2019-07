Laura Benvenuti per Eco di Donna "Evolution" : il concerto

Proseguono i concerti di Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi, organizzata in collaborazione da Associazione San Giuliano Mare e Caffè dell’Orto.

Sabato 13 luglio alle 21.30 nella Piazzetta Lacuadra dell’orto (via Lucio Lando, 109) l’appuntamento sarà con la cantautrice riminese Laura Benvenuti che trasporterà il pubblico nella dimensione di “Un’idea”: il desiderio di vivere senza i condizionamenti e gli schemi dentro i quali ci si perde e alle volte non ci si ritrova più. Un inno alla vita e alla libertà. E ancora un invito a esprimere se stessi attraversando quello spazio sacro presente in ognuno di noi permeato di creatività e purezza per dar voce in modo gentile ai nostri pensieri, alle nostre visioni e al nostro sentire.

In alcuni brani prevalgono sonorità tipicamente bossanoviane in altri traspare l’amore per il jazz e per la musica d’autore italiana. Durante il concerto insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, Laura Benvenuti (voce e flauto traverso), racconterà la sua “Idea” in musica e parole e presenterà alcuni brani inediti che faranno parte del nuovo progetto discografico in uscita il prossimo anno.

Ingresso libero. Info: 0541.29192.

NOTA BIOGRAFICA LAURA BENVENUTI

Attratta dalla musica da sempre ci si è avvicinata da bambina cantando accompagnata dalla chitarra del padre. Dallo studio del pianoforte i primi brani inediti, la prima registrazione e il primo concorso. Durante gli anni passati a Bologna per conseguire la laurea in Medicina ha iniziato lo studio del flauto traverso, del jazz e della bossa nova. Un nuovo modo di fare musica e un rinnovato entusiasmo con cui ha cominciato a esibirsi nei piccoli locali del centro storico bolognese. Il conflitto tra il vivere la musica come un’intima ricerca e il viverla come manifestazione di sé raccontandosi attraverso le proprie canzoni non l’ha mai abbandonata. Un’alternanza che ha trovato l’equilibrio grazie all’incontro con la Maestra Linda Hermes e la Fisiologia Vocale presso l’Istituto di Lichtenberg dove sta ultimando un percorso di formazione sulla fisiologia vocale applicata. Un approccio alla voce e al suono vissuto come intimo contatto con se stessi. Ad oggi la voce è diventata suono capace di superare qualsiasi divisione anche grazie a esperienze di formazione finalizzate alla scrittura e alla composizione presso il CET di Mogol e alla collaborazione con musicisti e maestri tra cui il Maestro Massimiliano Rocchetta con il quale ha potuto esplorare lo studio dell’armonia e dello strumento.

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI ECO DI DONNA EVOLUTION:

venerdì 19 luglio: Mariella Nava

sabato 20 luglio: Crista

Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30. Ingresso libero, alla Piazzetta Lacuadra dell’orto. Info: 0541.29192.