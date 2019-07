L'appello all'umano: cinque anni di preghiera

Col 20 luglio sono cinque anni che il comitato Nazarat organizza la preghiera in piazza e la testimonianza a favore dei cristiani perseguitati nel mondo. L’attenzione, inizialmente centrata sul Medio Oriente, resta alta su tante altre zone del mondo, dove i cristiani vengono minacciati e uccisi a causa della loro fede: tra l’altro in Cina, Nigeria, Pakistan. Come ha detto papa Francesco in primavera “In tanti paesi i cristiani non hanno diritti. Se porti una croce, vai in galera e c’è gente in galera; c’è gente condannata a morire o uccisa per essere cristiani. E il loro numero è oggi più alto dei martiri dei primi tempi”. Quindi sabato 20 luglio alle ore 21 reciteremo il rosario ancora una volta in Piazza Tre Martiri e rinnoviamo l’Appello all’umano

A questo link il manifesto dell’evento