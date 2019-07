L'Abissinia non rinuncia agli eventi. Si attivano i privati

Un calendario di eventi che animeranno durante il mese di agosto la zona dell’Abissinia. Ad organizzarli un gruppo di imprenditori che operano in quell’area: Franco de Luca, titolare insieme alla moglie della boutique La Dolce Vita, Federica Torsani dell’hotel Negresco, Luca Romito dell’hotel Bellini, Lucia Baleani della Maison Baleani, e Monica Corticelli. Il gruppo, con il contributo anche di altri operatori, ha organizzato le iniziative, che ha avuto anche il sostegno del comune. “Sembrava proprio – scrivono i promotori – che dopo la rinuncia del Direttivo dell’Associazione Riccione Abissinia, il quadrilatero che ruota intorno a Viale San Martino e Viale Gramsci, fosse costretta a rinunciare ai tradizionali eventi estivi , invece, l’impegno e la volontà di alcuni operatori turistici e commerciali del quartiere ha rotto il “congelamento”, imposto dal Direttivo dell’Associazione eha dato vita ad un interessante cartellone di eventi”.

Gli eventi, ad ingresso gratuito, si svolgeranno tutte nella piazzetta San Martino. Si comincia il 4 Agosto con lo Spettacolo teatrale “Pinocchio” della Compagnia del Ranocchio, nata da un gruppo di genitori della scuola Maestre Pie. Seguirà il 16 Agosto, lo spettacolo teatrale di Carlo Tedeschi, “Senza Fili”, a cura della Compagnia dei Ragazzi del Lago. Il 21 Agosto, sempre in piazzetta San Martino, presentazione del libro “Sangue sulla promenade”, con la partecipazione dell’autrice Helene Blignaut: una detective story che ha come sfondo i giorni immediatamente precedenti e successivi al terribile attentato di Nizza del 14 luglio sulla Promenade des Anglais. A seguire il 23 Agosto l’incontro con lo scrittore Mauro Corticelli. Bolognese di origine, Mauro Corticelli ha pubblicato il suo primo romanzo “Nescafé Frappé”. Il programma si concluderà il 28 Agosto con lo spettacolo musicale di Vittorio Costa, condotto da Alessandro Formilli, “A come Abissinia – Storia della Zona del primi villini a Riccione”.