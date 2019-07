"La vela illuminata", riparte il cinema itinerante

Torna a Rimini e nell’entroterra riminese La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa,, con un programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

L’apertura della rassegna è martedì 23 luglio a Mondaino, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore: qui il pubblico potrà seguire Quel che sapeva Maisie di Scott McGeehe e David Siegel, efficace rilettura contemporanea di un racconto di Henry James.

Giovedì 25 luglio tappa a Casteldelci (piazza San Nicolò) per una serata per tutti con Il grande e potente Oz di Sam Raimi, impegnato a ricostruire le origini del celebre “mago di Oz”.

Si riprende lunedì 29 luglio a Torriana (piazza Allende) con Indivisibili di Edoardo De Angelis con due gemelle siamesi dall’ugola portentosa desiderose di staccarsi dal loro legame fisico.

Per mercoledì 31 luglio a Rimini (Chiostro San Giuliano Martire) un tuffo nel cinema classico con la versione restaurata di Caccia al ladro di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly, indimenticabili protagonisti di una vivace storia tra “giallo” e “rosa”.

La prima delle due serate programmate a Saludecio (piazza Santo Amato Ronconi), giovedì 1 agosto, è con Charley Thompson di Andrew Haigh, toccante storia di amicizia tra un ragazzo ed un cavallo. Due serate anche a Morciano, nel Parco Urbano del Conca (zona Stadio) con l’anteprima Cinecpicnic (possibilità di picnic nel parco sull’erba con area “food e drink” disponibile per acquistare il necessario): la prima è venerdì 2 agosto con il bel film Wonder di Stephen Chbosky, storia di Auggie, ragazzo deforme che deve affrontare il mondo esterno evitando di nascondersi.

Il Comune di Novafeltria ospita la rassegna in due location differenti: la prima serata, sabato 3 agosto è a Secchiano (Giardino Palazzo Cappelli) con il cartoon Disney La principessa e il ranocchio dei veterani John Musker e Ron Clements, già autori de “La sirenetta” e “Aladdin”. Domenica 4 agosto si ritorna a Rimini nel Chiostro San Giuliano per una serata di cortometraggi d’animazione in collaborazione con Cartoon Club. La serata sarà aperta da Cineclip, lezioni di cinema a cura del critico cinematografico Paolo Pagliarani. Ancora Morciano, nel Parco Conca, mercoledì 7 agosto, sempre con la formula Cinepicnic per la serata per tutti con il cartone animato Pets – Vita da animali di Chris Reinaud e Yarrow Cheney.

Venerdì 9 agosto appuntamento a Perticara (Comune di Novafeltria) in via Oriani per la commedia francese Un’estate in Provenza di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena, seguita sabato 10 agosto da una nuova serata nel Chiostro San Giuliano di Rimini per una selezione di cortometraggi realizzati da Alcantara Teatro e il secondo momento delle lezioni di cinema con Paolo Pagliarani.

La Vela Illuminata si trasferisce ancora a Saludecio (piazza Santo Amato Ronconi) domenica 11 agosto con un’altra commedia francese, Molière in bicicletta di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini e Lambert Wilson, attori impegnati a riportare in scena “Il misantropo”.

Lunedì 12 agosto la rassegna si ferma a San Clemente (piazza Mazzini) con il divertente film Almanya – la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli, ritorno in patria per una famiglia turca emigrata in Germania negli anni ’60.

Martedì 13 agosto ultima tappa nei Comuni a Montegridolfo (piazza Matteotti) con Il diritto di uccidere di Gavin Hood, squarcio sui conflitti contemporanei con Emma Thompson e Alan Rickman.

Dal 14 al 18 agosto la Vela Illuminata si trasforma in Tiberio Cinepicnic per serate cinematografiche al chiar di luna nel Parco Marecchia di Rimini con stand gastronomici per acquistare il necessario per il picnic, a sostegno dell’iniziativa. Il programma è in via di definizione e sarà presentato successivamente.

Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759

www.notorius.org