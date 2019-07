La Vela Illuminata presenta "Il grande e potente Oz"

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, si innalza nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Giovedì 25 luglio a Casteldelci in piazza San Nicolò è in programma Il grande e potente Oz di Sam Raimi con James Franco, Rachel Weisz, Michelle Williams e Mena Suvari. Il regista della trilogia di “Spider-Man” ritorna ad Oz e ai personaggi di Frank L. Baum, creando la storia delle origini del mago di Oz, in realtà un prestigiatore da quattro soldi, donnaiolo e truffatore che si ritrova sballottato in una tempesta e arriva magicamente nel regno di Oz: qui incontrerà tre affascinanti streghe, una bambola vivente di porcellana ed altri bizzarri personaggi e dovrà usare tutta la sua astuzia per salvare il magico mondo dalla minaccia che incombe

Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759

www.notorius.org