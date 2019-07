La storia di Aleks, dalla Promosport alla Spal

Aleks, classe 2006 cresciuto nel vivaio della Promosport e l’anno scorso al Rimini FC, passa alla Spal.

Lo rende noto la società gialloblu con un post sulla sua pagina Facebook.

“Siamo orgogliosi di poter raccontare la storia di un ragazzo, Aleks, classe 2006, nato e cresciuto alla Promosport, da pochi giorni ha firmato per la Spal dopo essere stato seguito da varie società professionistiche.

Aleks lo scorso anno, per il suo talento, era stato scelto dalla Rimini calcio dove ha giocato un anno e anche nel contesto selezionato ha messo in evidenza le sue eccellenti qualità di base ottimamente sviluppate dai nostri allenatori negli anni della scuola calcio Promosport.

Un grande in bocca al lupo al nostro ragazzo.”