La riccionese Mirella De Donato ai World Sport Games di Tortosa

Mirella De Donato, campionessa italiana di Artistic Pole Master 40 Semi Pro, vola oggi in Spagna, con altri atleti della nazionale, per partecipare ai World Sport Games che si tengono nelle cittadine di Tortosa e Deltebre, in Catalogna, da oggi al 7 luglio.

Organizzati dalla Csit, la Confederazione mondiale degli sport amatoriali, e riconosciuti dal Cio, i WSG raccolgono atleti provenienti da tutto il mondo divisi in 16 discipline. La De Donato gareggerà il 5 luglio nella categoria Pole Art.

“Porterò in gara la coreografia “Shout”, basata sull’omonima canzone dei Tears for Fears, che mi ha garantito la vittoria di categoria nell’Inter School Art Contest di Torino la scorsa domenica – spiega. – È un pezzo molto coinvolgente, ritmato e che richiede un gran senso del tempo. A Torino la giuria e il pubblico hanno apprezzato molto. Spero sia così anche in Catalogna perché io vado là per arrivare almeno sul podio”.

L’Inter School Pole Art Contest è una competizione nazionale a squadre nella quale ogni scuola o società si è presentata con atleti in almeno cinque categorie fra singolo, double o gruppi. L’Acropole Gym Studio, alla fine della fiera, si è piazzata al quinto posto. Una prestazione più che discreta considerato il livello complessivo molto alto delle squadre partecipanti. Al primo posto della De Donato nella categoria Master 40, si sono accompagnati l’argento della piccola Arianna Pula tra le Junior 8/10 anni; il bronzo di Laura M. fra le Women Advanced; la sesta piazza di Laila Rossini tra le Women Semipro e la settima piazza nella competizione di gruppo (X Category Amateurs) con Claudia Di Biase,Valentina Turroni, Elisa Quieti, Giada Santoni, Genny Tasini, Alessia D’Innocenzio.

Acropole Gym Studio Riccione