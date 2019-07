La pioggia di maggio si abbatte sulle presenze turistiche: - 7,4%

Com’era nelle previsioni, la pioggia del mese di maggio ha influito negativamente sul turismo riminese. Complessivamente in provincia, in base ai dati dell’ufficio statistica regionale, si sono registrate 292.358 arrivi e 754.859 presenze, rispettivamente -3,6 e -7,4% rispetto al 2018. Nonostante il tracollo di maggio, i dati complessivi dei primi cinque mesi dell’anno ancora vedono il segno positivo: + 3,3% di arrivi e + 3,5 di presenze.

Guardando i dati dei singoli comuni, a tenere meglio sono state le due realtà più grandi. Rimini ha chiuso con un calo di arrivi del 2,6% e di presenze del 5,7. Consistente il calo di pernottamenti esteri (-10,8%). Nei cinque mesi, il capoluogo può vantare ancora un + 6% di arrivi e un + 5,7 di presenze che superano quota 1,3 milioni.

Anche Riccione riesce a contenere i danni: – 2,5% di arrivi e – 4,5 di presenze nel mese di maggio. Con un crollo del 20% però dei turisti esteri. La Perla Verde resta in attivo nel bilancio gennaio – maggio con gli arrivi stabili e una crescita di pernottamenti del 3% (oltre 600mila in totale).

Arrancano invece gli altri comuni: Misano registra a maggio un calo di arrivi del 3,1% e di presenze del 9,1 ma resta positivo l’andamento 2019 con i pernottamenti in aumento di quasi il 4%. Bellaria Igea Marina manda agli archivi un maggio da -8,1% di arrivi e – 17% di presenze. Quelle complessive 2019 segnano invece un calo più contenuto (-3%). Ancora peggio Cattolica: arrivi e presenze del quinto mese dell’anno segnano -8,8 e -14,5% e il dato dei primi cinque mesi evidenzia un calo di pernottamenti del 4%.

Nonostante il calo sostanzioso del turismo estero (-15,6% a livello provinciale) i numeri di maggio confermano l’importanza dell’aeroporto per il territorio. I Paesi collegati da Ryanair segnano infatti quasi tutti numeri in crescita: + 15,9% di arrivi dal Regno Unito, + 21,1 dall’Ungheria, + 32% dalla Polonia e + 8,3 dalla Lituania. Bene anche la Russia (+7,9%). Soffre invece la Germania (-44,5% di arrivi a maggio e – 27 nell’anno). Gli arrivi da Germania e Russia nel 2019 si equivalgono (26mila).

La tabella con arrivi e presenze mese per mese

Arrivi turisti italiani ed esteri