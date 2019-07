Diego Bravetti supera le qualificazioni ma poi esce all'esordio nel main draw

Parte con il piede giusto Andrea Maria Artimedi nel tabellone femminile della “Alex Metreveli Cup 2019”, torneo Itf Junior Tour a Telavi (Grade 5, terra), in Georgia. L’allieva della San Marino Tennis Academy, 16 anni compiuti il 31 maggio, ha sconfitto con un doppio 6-1 la russa Iuliia Trifonova e al secondo turno affronterà la francese Elena Mercioiu.

Si è fermata nel turno di qualificazione invece Erika Di Muzio, che si è ritirata sul punteggio di 6-2 3-1 in favore della tedesca Martina Markov dopo aver sconfitto 6-3 6-1 al primo turno la georgiana Nana Metreveli.

Doppio, 1° turno: Avetisyan-Fedorova (Arm-Rus, 4) b. Artimedi-Teoman (Ita-Tur) 5-7 7-6 (2) 10/3.

In campo maschile ha superato le qualificazioni il forlivese Diego Bravetti centrando l’accesso al main draw. L’allievo di Giorgio Galimberti ha messo in fila l’israeliano Oryan Zohar per 7-6 (2) 6-3, il bielorusso Uladzimir Fiatskovich (n.7) per 6-1 6-1 e nel turno decisivo il kazako Zhanger Almashev, prima testa di serie delle “quali” (wild card), con il punteggio di 6-2 1-6 10/7. La corsa di Bravetti si è però fermata al primo turno del tabellone principale di fronte al turco Togan Tokac, quinta testa di serie, che si è imposto per 6-3 6-2.

Doppio, 1° turno: Leviatov-Moravia (Isr) b. Bravetti-De Marinis (Ita) 6-1 6-4.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani