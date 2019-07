Junior Tour ITF Telavi: Andrea Maria Artimedi si ferma in semifinale in singolare e in doppio

Si interrompe solo in semifinale il cammino di Andrea Maria Artimedi nel tabellone femminile del torneo Itf Junior Tour georgiano di Telavi (Grade 5, terra).

L’allieva della San Marino Tennis Academy ha ceduto con il punteggio di 6-4 7-5 alla russa Margarita Andreyuk, che nei quarti aveva imposto l’alt anche a Giorgia Di Muzio (6-3 6-1), altra giocatrice abruzzese che fa base sul Titano.

In precedenza Artimedi, 16 anni compiuti il 31 maggio, in questo torneo aveva sconfitto al primo turno la russa

Sofia Mikhailova per 6-4 6-2, al secondo la georgiana Nino Natsvlishvili, terza favorita del seeding, per 7-5 6-2 e nei quarti la francese Helene Kereselidze per 6-3 3-6 7-5.

Doppio, semifinali: Avetisyan-Gevorgyan (Arm, n.3) b. Artimedi-Mercioiu (Ita-Fra) 3-6 6-4 12-10.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani