Inizia un lungo mese di sport insieme a DEEJAY On Stage

Comincia sabato 3 agosto il mese dedicato alla musica live a firma Radio DEEJAY.

Come in passato ad affiancare la programmazione serale ci saranno numerosi appuntamenti sportivi che nel pomeriggio trasformeranno piazzale Roma in uno sport village, in collaborazione con New Balance e Energia lifestyle.

In particolare nelle giornate del 4-7-8-11-13-16-17-20-21 agosto ci si potrà divertire con il pilates, allenamenti funzionali, fit moving e corsa adatta ad ogni livello sul lungomare, il tutto a partire dalle 18.00.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita e non occorre iscrizione.