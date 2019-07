Incontro tra amministrazione e associazioni per installare nuove telecamere

E’ iniziato questa mattina il percorso di confronto tra amministrazione e categorie per il protocollo di intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra pubblico e soggetti privari in materia di sicurezza e videosorveglianza. L’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad e il comandante della polizia Locale Andrea Rossi hanno incontrato alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria per spiegare i contenuti del protocollo, che nasce con l’obiettivo di creare una rete integrata di videosorveglianza. Il progetto, che arriverà tra qualche giorno all’esame della Giunta, servirà quindi a implementare il sistema di controllo già attivo e gestito dal Comune di Rimini, in particolare nella rete viaria principale e secondaria e in alcuni luoghi strategici. Il regolamento attuativo che seguirà la sottoscrizione del protocollo sarà poi presentato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una valutazione.