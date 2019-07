Incidente nella notte in via Popilia

Uno scontro tra auto e moto è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Popilia a Rimini. Nell’impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini. Ferite di minore entità per un 69enne. Sul posto due ambulanze del 118, la polizia stradale e quella locale.