Incendio in albergo, la titolare in coma farmacologico

Restano gravi le condizioni della titolare dell’Hotel Augustus, in coma farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena dopo le ustioni riportate ieri mattina nel tentativo di spegnere le fiamme divampate all’improvviso sul tetto della struttura, un’ampia terrazza calpestabile dove sono situati la lavanderia e gli impianti di climatizzazione. La 62enne, quindi, è ancora in pericolo di vita. Sta meglio, invece il marito, anche lui attinto dalle fiamme seppur in maniera più lieve. Intanto i 101 ospiti dell’Augustus sono stati tutti smistati in altri alberghi di Misano, in modo da non dover interrompere le vacanze.

L’hotel che sorge su via Litoranea, a Misano Brasile, ieri è stato dichiarato inagibile e il sindaco Fabrizio Piccioni ha dovuto firmare un’ordinanza di chiusura non appena ricevuta la relazione dei vigili del fuoco. Che sono gli unici a poter accedere all’interno della struttura insieme alle forze dell’ordine. Questa mattina una squadra del Nucleo dei vigili del fuoco di Bologna ha messo piede nuovamente lì, dove ieri mattina poco prima delle 10.30 è divampato l’incendio. Resta ancora da capire con esattezza cosa l’abbia originato. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella emersa già nella giornata di ieri: ovvero un ferro da stiro lasciato inavvertitamente acceso nei locali della lavanderia, che sono stati posti sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.