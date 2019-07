In arrivo il Tiberio Music Festival

Tiberio Music Festival 2-3-4 Agosto 2019 c/o Parco XXV Aprile di Rimini

Prosegue l’estate dei grandi eventi musicali a Rimini. In arrivo, alla sua 3° edizione, il TIBERIO MUSIC FESTIVAL.

Un villaggio a cielo aperto, situato nel parco XXV Aprile a San Giuliano di Rimini (fronte ponte di Tiberio), dove per 3 giorni si alterneranno artisti di fama nazionale ed internazionale su 3 generi musicali differenti: afro, techno e rock.

Il festival, rigorosamente ad INGRESSO GRATUITO, si terrà in un’area di 7.000 mq all’interno del parco che verrà suddiviso in 4 macrozone:

la 1° ospiterà il TIBERIO MARKET PLACE —> dalla collaborazione col noto marchio RIMINI MARKET PLACE troveremo un mercato totalmente hand made con 50 artigiani provenienti da tutta Italia, che esibiranno e venderanno i propri prodotti

—> dalla collaborazione col noto marchio RIMINI MARKET PLACE troveremo un mercato totalmente hand made con 50 artigiani provenienti da tutta Italia, che esibiranno e venderanno i propri prodotti la 2° ospiterà il TIBERIO FOOD FESTIVAL —> un’ampia zona dedicata allo street food. Sarà possibile deliziarsi con prodotti nostrani e non, quali Piadine, Hamburger, Arrosticini, Primi di Pesce e fritti, Sushi, pietanze Sud Americane, Polpette di carne pesce e verdure, American Barbecue, Maialino alla brace, Frutta fresca e Gelati arrotolati su piastra e tanto altro

—> un’ampia zona dedicata allo street food. Sarà possibile deliziarsi con prodotti nostrani e non, quali Piadine, Hamburger, Arrosticini, Primi di Pesce e fritti, Sushi, pietanze Sud Americane, Polpette di carne pesce e verdure, American Barbecue, Maialino alla brace, Frutta fresca e Gelati arrotolati su piastra e tanto altro la 3° ospiterà un piccolo LUNA PARK —> non potevamo dimenticarci dei più piccoli. Saranno presenti diverse giostre e animazioni.

—> non potevamo dimenticarci dei più piccoli. Saranno presenti diverse giostre e animazioni. la 4° zona il DANCE HALL, il cuore dell’evento sulla quale verrà installato 150 mq di palcoscenico, sarà la dimora degli artisti e della musica.

Venerdi 2 agosto —> la prima serata totalmente dedicata alla musica afro & world music. Grazie alla Partnership col Rimini Afro Festival (oramai alla sua 8° edizione) si esibiranno sul palcoscenico i più grandi esponenti nazionali del genere musicale: DJ Pery, Meo, Ebreo, Fary, Ghigo, Berto, Chicco, Neo, Zava, Toni Messina, oltre ai percussionisti Kuma + Patry. Special Guest della serata saranno i CACAO MENTAL, reduci del un nuovo singolo Fiesta insieme a Jovanotti che sta primeggiando nelle classifiche nazionali.

Sabato 3 agosto —> è il momento della musica House e Techno. A far da padroni sul palco si esibiranno i grandi STEFANO NOFERINI (Deep Perfect) e CIRILLO (Circoloco). Insieme a loro potremo ascoltare i ricercatissimi live di CLAP! CLAP! e del duo di provenienza Greca lui e Nigeriana lei TECHNOIR. Non mancheranno DJ nostrani quali DA VID, MANUEL DE LORENZI, MATTEO GATTI e il duo 8TT8 (Savoretti-Lapadula).

Domenica 4 agosto —> Dalla partnership con il famoso evento riminese BRADIPOP nasce quest’anno un TIBERIO ROCK ai massimi livelli. Guest della serata saranno i MEGANOIDI, band ligure. Insieme a loro i LENNON KELLY e THE URGONAUTS, band romagnole. Ci sarà spazio anche per i dj, ed avremo l’onore di ospitare BEBO from LO STATO SOCIALE che nel 2009 insieme a LODO GUENZI hanno fondato il gruppo che negli ultimi anni ha ribaltato la scena musicale italiana. Insieme a BEBO, avremo gli storici dj del Bradipop DJ EMI, DJ IFTER, DJ FULL NELSON.

Venerdi 2 agosto dalle ore 16:00 alle ore 02:00

Sabato 3 agosto dalle ore 16:00 alle ore 02:00

Domenica 4 agosto dalle ore 16:00 alle ore 00:00