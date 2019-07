Imolese Calcio 1919. Ufficiale: Alessandro Garattoni in prestito dal Crotone

Imolese Calcio 1919 comunica – in una nota – di aver raggiunto un accordo con il Crotone F.C. per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Garattoni.

Il terzino, classe ’98 di Gambettola, vestirà dunque la maglia rossoblu per la terza stagione consecutiva.

Uno dei suoi principali estimatori è il Direttore Sportivo Filippo Ghinassi, che ha condotto questa trattativa per settimane con l’intento di regalare a Coppitelli un giocatore di sicuro affidamento: “Siamo felicissimi di aver riportato a casa, un giocatore forte come Alessandro Garattoni. Abbiamo creduto in lui prima di tutti, ed ora iniziamo la terza stagione insieme. Alessandro potrà continuare in serenità il suo percorso di crescita calcistica, in un ambiente tranquillo, che lo conosce e lo stima. Credo che senza l’infortunio che lo ha fermato lo scorso anno, sarebbe già stato un calciatore pronto per la serie B. Ora ripartiamo insieme, riallacciando i fili del discorso, per fare sì che questo obbiettivo sia solamente rimandato di un anno. Sarebbe una bella vittoria per lui ma anche per noi”.