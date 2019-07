Il Vis Novafeltria Calcio ripescato in Promozione

La stagione del Vis Novafeltria Calcio si era chiusa con l’amaro in bocca: per il secondo anno di fila secondo posto in classifica, con 52 punti, al termine della regular season ed eliminazione nella semifinale play off per mano del S. Ermete, poi vincitore degli spareggi.

Ma adesso per dirigenti e tifosi gialloblu è il momento di brindare, perché la società del presidente Thomas Grazia è stata ripescata in Promozione. Una notizia che era nell’aria e che da martedì sera è diventata ufficiale.