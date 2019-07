Il Summer Hoops si sposta a San Giuliano. Torneo ed eventi fino al 3 agosto

Cambia location, trasferendosi da Marina Centro a San Giuliano, con un campetto praticamente affacciato sul mare, il Summer Hoops, torneo di basket 4vs4 per società di Promozione, Prima Divisione e Uisp (con la possibilità di schierare un giocatore di categorie superiori) giunto alla sua seconda edizione.

La kermesse è organizzata da Andrea Bellucci, Luca Migani, Gabriele Ceccarelli (coach riminese al secondo anno in A2 a Piacenza) e Andrea Galli, anche main sponsor.

Si parte già oggi con un calendario di eventi che farà da countdown al torneo vero e proprio: il 28 luglio in campo gli Under 18, dal 29 luglio al 3 agosto i Senior (16 le squadre partecipanti, quattro in più della prima edizione, vinta dalla Stella).

Romperà il ghiaccio, stasera a partire dalle 20:30 il Riviera Basket, squadra riminese che partecipa al campionato di serie B di basket in carrozzina.

Domani (mercoledì 24 luglio), sempre alle 20:30, l’All Star Game, che vedrà confrontarsi Fuori Luogo e Summer Hoops. Da una parte Rinaldi, Aglio, Sinatra, Galassi, Fornaciari, Botteghi, Accardo e Zaghini, dall’altra Benzi, Pesaresi, Bianchi, Signorini, Moffa, Fusco, Calegari e Serpieri.

E sabato 27 “RBR on the beach”, esibizione dei baby RBR (nati dal 2007 al 2010).