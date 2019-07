Il Rimini FC parte per il ritiro a Sant'Agata. Problemi contrattuali per Alimi e Guiebre

Allenamento alle 9:30 allo stadio “Romeo Neri”, doccia, interviste e foto di rito, poi tutti sul pullman per raggiungere il ritiro di Sant’Agata Feltria, dove il Rimini FC resterà per quasi due settimane: domenica 4 agosto è in programma il primo impegno di Coppa Italia di serie C, a meno che ai biancorossi non tocchi subito il turno di riposo.

Il pullman ha lasciato lo stadio, presente un manipolo di tifosi, poco prima delle 12:00. E insieme alla squadra, come annunciato sabato durante la presentazione di mister Cioffi, è salito anche il presidente Giorgio Grassi.

Non sono invece saliti sul pullman Alimi e Guiebre, per i quali è sorto qualche problema contrattuale. Faranno ancora parte della rosa del Rimini?

Altri 5-6 giocatori presenti venerdì ai primi test a Misano invece da lunedì si alleneranno al “Neri”, in attesa di trovare una nuova squadra.