Il PSBO attraversa il centro storico di Rimini

Sono partiti da alcuni giorni i lavori di posa del collettore fognario della dorsale Sud del piano di salvaguardia della balneazione di Rimini. Un intervento particolare per l’area cittadina che attraversa e per il tema delle piante che, per completare l’intervento, andranno sacrificate.

L’intervento che Hera ha avviato da alcuni giorni al parco Olga Bondi, tra il parco Cervi e il parco Fabbri, riguarda la posa della condotta di sollevamento della Dorsale Sud 3 che arriva al depuratore Marecchiese. Una condotta in ghisa del diametro di 80 cm per circa 150 metri. Si è partiti con gli scavi stratigrafici – archeologici per la Soprintendenza ai Beni Architettonici, in quanto l’intervento interessa la via Flaminia, in prossimità dell’Arco Augusto.

In questa prima fase è prevista la chiusura al traffico di Largo Unità d’Italia, la strada che collega l’Arco d’Augusto alla Circonvallazione Meridionale e via Bramante, per un periodo massimo di 45 giorni, preservando il traffico ciclopedonale (anche se, a dire il vero, di scooter spenti o accesi se ne vedono passare lo stesso).

Intanto, dietro i teli del cantiere si vedono le prime cataste di tronchi e rami tagliati. Un tema delicato, quello degli alberi da sacrificare per completare il risanamento fognario, oggetto di una raccolta di oltre 5.400 firme per chiederne la salvaguardia e di un lungo e acceso dibattito tra amministrazione comunale e le realtà ambientaliste locali. Per arrivare, lo scorso novembre, alla soluzione di abbattere una trentina di alberi rispetto agli oltre 70 inizialmente preventivati.