Il Processo alla Rivoluzione Russa è divenuto un libro

A San Mauro sarà processato Niccolo Machiavelli. A 550 anni dalla nascita sarà il celebre autore de ‘Il Principe’ l’imputato dalla prossima edizione della nuova edizione del processo, in programma sempre il 10 agosto prossimo alle ore 21 alla Torre Pascoliana. Top secret il nome di contendenti, confermato il verdetto della giuria, ancora una volta popolare.

Intanto il Processo alla Rivoluzione Russa è diventato un libro: raccoglie gli atti della serata svoltasi alla Torre nel 2017. Edito da ‘Il Ponte Vecchio’, a curare il volume è Gianfranco Miro Gori, ideatore del Processo, che si è avvalso della collaborazione di Filippo Fabbri e Serena Zavalloni. Ad organizzare il processo è Sammauroindustria, associazione che dal 2001 promuove questo appuntamento in programma sempre il 10 agosto, giorno dell’omicidio di Ruggero Pascoli.

Il libro

Il libro contiene i testi degli interventi (in alcuni casi arricchiti) dei quattro contendenti: i difensori Luciano Canfora (storico) e Diego Fusaro (filosofo), gli accusatori Marcello Flores (storico) e Maurizio Ridolfi (storico). La prefazione è scritta dal giornalista del Corriere della Sera, Antonio Carioti, intellettuale attento agli studi storici.

Una sezione del volume invece è riservata alle testimonianze, con interventi di personaggi che hanno preso parte alle udienze preliminari propedeutiche al Processo, oppure di persone che a vario titolo hanno preso parte nel corso degli anni ad alcune delle edizioni del Processo. Troviamo così gli interventi di Alfredo Antonaros, Valter Bielli, Fabio Bruschi, Giuseppe Chicchi, Adolfo Morganti, Guido Pasi, Giorgio Tonelli, Paolo Turroni e Filippo Fabbri che ha fatto una cronaca della vita a San Pietroburgo il 7 novembre del 2017.

Per dovere di cronaca, il Processo alla Rivoluzione Russa si svolse a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli in una cornice da record (più di 1000 persone), il verdetto popolare fu di netta maggioranza per l’assoluzione (420 voti contro 195).

Il volume è la quinta raccolta degli atti del Processo a cura di Sammauroindustria. Ad oggi sono stati raccolti gli atti del Processo a Badoglio, Rubicone, Giulio Cesare e il ’68.