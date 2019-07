Il difensore Mario Finizio approda al Rimini

Dopo gli acquisti di ieri per l’attacco, il Rimini pensa alla difesa. La società rende noto infatti di aver perfezionato il passaggio in biancorosso del difensore 27enne Mario Finizio. Dopo l’esordio in D nella stagione 2010-11 con la maglia della Fortis Juventus (31 presenze e 2 reti), quattro anni all’Ischia Isolaverde, due in D e altrettanti in C2, per un totale di 93 gettoni di presenza e un gol. Nel campionato 2015-16 il passaggio alla Casertana, in Serie C, società nella quale ha militato per tre stagioni scendendo in campo 69

volte. Nello scorso campionato l’esperienza alla Vibonese, sempre in categoria, per un totale di 33 gettoni di presenza.

Per Finizio un contratto annuale.