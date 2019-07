Il Cattolica Calcio in serie D? Entro venerdì l'ufficialità

Sembra quasi fatta. Il Cattolica dovrebbe partecipare al prossimo campionato di serie D, utilizzando il titolo del San Marino Calcio, portato nella Regina dal presidente del sodalizio biancazzurro, Luca Mancini.

Martedì sera Mancini ha incontrato i tifosi giallorossi per spiegare loro il progetto e oggi ha incontrato il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari.

La quadra dovrà arrivare necessariamente entro venerdì 5 luglio, ultimo giorno per cambiare il nome alla squadra e i colori sociali. Manca poco, il più sembra fatto. Filippucci dovrebbe occuparsi del Settore Giovanile, con l’ex presidente del Cattolica Calcio, Francesco Visino, che si è adoperato, fungendo da mediatore, per dare un futuro alla società giallorossa.

Se l’operazione dovesse andare a buon fine per il Cattolica sarebbe il secondo “miracolo”: dopo il salvataggio in extremis della scorsa estate, adesso si ritroverebbe in D, due categorie sopra quella Promozione in cui era ripiombata sul campo.