Il 1 agosto l'Athletic presenta il settore giovanile

È tempo di togliere i veli per il settore giovanile dell’Athletic, che verrà presentato ufficialmente giovedì 1 agosto.

L’appuntamento è in programma per le ore 20:30, all’interno della sala conferenze messa a disposizione dalla nota azienda Top Automazioni S.r.l. (Via Torrianese 62, 47824 Poggio Torriana).

All’evento parteciperanno i graditissimi ospiti Stefano Diana (Rappresentante Delegato F.I.G.C. per l’Attività di Base) e Jacopo Leandri (Commissario Tecnico delle Nazionali Femminili Under 16 ed Under 23). I due esponenti della Federazione focalizzeranno l’attenzione anche sul calcio giovanile femminile: date le diverse presenze di bambine al “Summer Camp”, organizzato nel mese di luglio, la società arancioazzurra ha deciso di portare avanti un progetto dedicato proprio alle ragazze .

Si tratta quindi di un momento molto importante per il vivaio bernese che verrà così svelato, soprattutto alla luce dell’esponenziale crescita registrata dalla sua nascita. Tant’è che per la stagione 2019/2020 è previsto un incremento di iscrizioni del 40% rispetto ai numeri archiviati la scorsa annata.

“In primis ci teniamo a ringraziare la famiglia Bargellini, proprietaria dell’azienda “Top Automazioni”, per la disponibilità sempre deliziosa ed impagabile che donano senza condizioni – commenta Wilmer Lapenta, Presidente del Poggio -. Un ringraziamento sincero anche al Comune di Poggio Torriana, che sta credendo nel nostro progetto. Il settore giovanile dell’Athletic è di fronte ad una svolta, considerato il boom di iscrizioni che si sta verificando. Questa stagione può rivelarsi decisiva per il nostro futuro e siamo pronti per abbracciarla. Consapevoli che quanto stiamo raccogliendo in termini di consensi, rappresenti la garanzia di come il nostro progetto generi curiosità, profondo interesse e voglia di lavorare con noi”.

Nel corso della serata verrà esposto tutto il programma dell’attività giovanile nello specifico orari, sedi degli allenamenti e delle partite casalinghe. Un incontro utile inoltre per la presentazione dello staff tecnico e dirigenziale, allenatori ed accompagnatori delle diverse categorie che seguiranno i team passo dopo passo per tutta la stagione. Poi l’occasione sarà certamente preziosa per lanciare le molteplici iniziative legate ai propri tesserati, alla comunità del paese ed a quelle delle realtà limitrofe. Infatti Lapenta evidenzia come “l’Athletic Poggio non sia solo calcio, in quanto il perseguimento della sua mission prevede la promozione di servizi ed attività per tutti gli interessati”.

Di seguito le categorie giovanili nelle quali sarà impegnato l’Athletic nella stagione 2019/2020.

Piccoli Amici (aperto ai bambini nati nel 2013 e 2014): allenatori Gino Vincenzi e Mattia Cattaneo.

Primi Calci (2011-2012): allenatori Gino Vincenzi e Mattia Cattaneo.

Pulcini 1° anno (2010): allenatore Stefano Ridolfi.

Pulcini 2° anno (2009): allenatore Giovanni Zanotti.

Esordienti (2007-2008): allenatori Gianluca Zanni e Davide Casadei.

Giovanissimi Under 15 (2005-2006, in collaborazione col Pietracuta): allenatore Gianluca Zanni.

Juniores: allenatore Gino Vincenzi.

È probabile che le squadre Esordienti saranno tre: due rivolte ai 2007 ed una ai 2008.

L’avvio degli allenamenti è previsto per lunedì 2 settembre.

Ufficio Stampa

A.S.D. Athletic Poggio