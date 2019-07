Identificati e denunciati gli autori del pestaggio sul lungomare

Sono stati identificati e denunciati in Procura gli autori del pestaggio sul lungomare di Cattolica avvenuto una settimana fa ai danni di una coppietta di 18enni cattolichini (vedi notizia). Si tratta di quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti di origine campana ma trapiantati da anni a Cattolica, ai quali va ad aggiungersi un minorenne. Il branco aveva circondato, aggredito e picchiato senza motivo i due fidanzatini, che si stavano scambiando alcune tenerezze sul lungomare. Il ragazzo, colpito al volto con un tirapugni e una volta a terra preso a calci, aveva riportato la frattura del setto nasale (per lui 25 giorni di prognosi), mentre la ragazza se l’era cavata con un labbro spaccato (7 giorni di prognosi). A scatenare la violenza del branco, che aveva preso di mira la giovane con una serie di complimenti spinti, l’invito deciso del fidanzato a lasciarla in pace.

I due giovani (assistiti dagli avvocati Melillo e Gori) avevano sporto denuncia ai carabinieri di Cattolica, che hanno immediatamente attivato le ricerche della banda di bulli, conosciuta in città per alcune bravate. I militari dell’Arma non ci hanno messo molto ad identificare cinque dei sette responsabili, poi denunciati a piede libero (l’arresto era possibile solo in flagranza) per lesioni aggravate in concorso. Ma le indagini non sono concluse. All’appello, infatti, stando anche alle testimonianze della coppietta, mancherebbero altri due giovani che quella sera avrebbero partecipato al pestaggio.