I titani ottavi ai Mondiali a squadre

La Nazionale di beach tennis sammarinese è ottava al mondo: questo il verdetto dei Mondiali a squadre andati in scena nei giorni scorsi a Mosca, in Russia. Centrato l’obiettivo, quello di chiudere tra le prime otto Nazioni al mondo, dopo il sesto posto conquistato nel 2018. Compito non facile, anche perché i titani si sono trovati a dover affrontare dei colossi della specialità, lottando sempre alla pari.

Il successo all’esordio sulla Lettonia (vittoria del doppio maschile Bombini-Galli per 6-2 7-6 e del doppio misto Bombini-Grandi per 6-2 6-3, dopo la sconfitta della coppia femminile Grandi-Colonna con un doppio 5-7), ha proiettato i titani ai quarti di finale, dove si sono trovati a dover affrontare la Russia, padrone di casa e poi finalista della manifestazione. Strada subito in salita, con il doppio femminile sconfitto con un doppio 6-2; niente da fare nemmeno per il doppio maschile Bombini-Galli, che ha ceduto ai russi con un doppio 6-4. Rammarico per il secondo set, che i titani stavano conducendo per 4-1. Nel doppio misto, ininfluente per il risultato finale, il capitano Stefano Pazzini ha schierato Marika Colonna e Alvise Galli, che hanno perso 4-1 il primo set e 5-4 al tie-break il secondo.

Negli scontri per decretare le posizione dalla quinta all’ottava i biancazzurri hanno affrontato prima il Venezuela e poi la Spagna, cedendo in entrambi casi dopo una lotta durissima.

Contro il Venezuela Alice Grandi e Marika Colonna si sono arrese per un solo punto: 4-6 6-4 8-10 i parziali. Nel maschile, dopo il 2-6 del primo set, Bombini e Galli sono riusciti a lottare nel secondo, equilibrato, dovendo però cedere per 5-7. Nel misto, non decisivo, i titani hanno portato a casa il punto.

Contro una Spagna che aveva dato molto filo da torcere ai campioni del mondo del Brasile, i titani hanno ceduto in entrambi gli incontri solo al tie-break, 6-7 6-4 7-10 nel femminile, 2-6 6-3 7-10 nel maschile, chiudendo in ottava posizione.