Hashish in casa, Carabinieri arrestano 20enne

Giovedì notte a Misano Adriatico i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne italiano, incensurato. Nella circostanza, gli uomini dell’Arma – nell’ambito di specifica attività antidroga – hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare a carico del ragazzo, trovandolo nella disponibilità 47,50 grammi di “hashish”, in parte già suddivisi in dosi, oltre materiale atto al relativo confezionamento, tutto posto in sequestro.