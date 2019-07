Gli albergatori vanno in Saviolina

La Saviolina, simbolo di Riccione, è uscita stamattina per una veleggiata costiera accogliendo a bordo un gruppo di albergatori, capitanati dal Presidente Bruno Bianchini, che hanno vissuto l’esperienza di una bella escursione /navigazione su una delle barche storiche più belle d’Italia. Partiti dal porto di Riccione alle 9.30 hanno veleggiato per tutto il fronte mare di Riccione. Grazie alla collaborazione stabilita fra Club Nautico, Comune di Riccione, Federalberghi Riccione e Coop bagnini, c’è l’opportunità per turisti e residenti di accedere alla storica imbarcazione, tutelata dal Ministero dei Beni Culturali, per una escursione ricca di emozioni e tradizioni.

Tutti i Martedì e Giovedì mattina fino al 30 Agosto.

Per info e prenotazioni info@federalberghiriccione.it – 0541605000