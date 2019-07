Giovane spacciatore arrestato a Misano

Lo hanno sorpreso con 8 grammi di cocaina. I carabinieri di Cattolica hanno arrestato ieri pomeriggio a Misano un albanese di 22 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e residente da tempo a Misano, è stato perquisito così come la sua abitazione e, oltre alla droga, già suddivisa in dosi, è stato sequestrato anche un bilancino. Domani mattina il processo per direttissima.