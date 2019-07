Giochi al Tramonto e Mundialito al Misano Football City

Dal 15 Luglio al 2 Agosto al centro sportivo Misano Football City in via Platani a Misano Mare la società Vis Misano Football Club organizza due iniziative completamente gratuite rivolte a tutti i bambini e ragazzi: il Martedì e il Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 tutti i nati dal 2007 al 2014 possono partecipare a Giochi al Tramonto con gara di rigori, gara al bersaglio, gara di foot golf e tanto altro con gli istruttori del settore giovanile Vis Misano mentre il Lunedì e il Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:00 si svolgerà il Mundialito delle Frazioni per i nati dal 2003 al 2006 con i ragazzi in autogestione che si organizzano la squadra e giocano 7 contro 7.

“Crediamo che ritrovare i bambini e i ragazzi – riferisce Andrea Signorini, responsabile dell’attività giovanile Vis Misano – nel periodo estivo sia un modo per mantenerli legati alla propria passione per lo sport e tenerli lontani dalle distrazioni che spesso li porta all’abbandono dell’attività sportiva; naturalmente la partecipazione è facoltativa e gratuita per tutti”.