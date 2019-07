Ginnastica in Festa: alla Fiera di Rimini grande partecipazione per l'edizione 2019

Dieci giorni di gare, esibizioni, attività per tutti e soprattutto di emozioni. L’edizione 2019 di Ginnastica in Festa ha visto 13.000 atleti esibirsi alla Fiera di Rimini, confermandosi così come uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana.

L’evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia ha ribadito il suo successo e ha trasformato, dal 21 al 30 giugno, il quartiere fieristico riminese di Italia Exhibition Group nella Capitale della Ginnastica per il terzo anno consecutivo: all’interno dei padiglioni sono stati ospitati anche 2.506 tecnici e 300 giudici.

I grandi campioni della Ginnastica azzurra hanno impreziosito l’edizione 2019 di “Ginnastica in Festa” con la loro presenza. Ad incontrare i fan sono stati Carlotta Ferlito, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Maria Vittoria Cocciolo, Vanessa Ferrari, Giorgia Villa e le Fate dell’Artistica femminile, Igor Cassina, Andrea Cingolani e Paolo Principi per l’Artistica maschile, Alessia Russo, Sofia Maffeis, Sara Rocca, la squadra junior al completo, Talisa Torretti, Nina Corradini e Sofia Raffaeli per la Ritmica, il trio dell’Acrobatica Giorgia Quartana, Alice Azzarello, Sofia Patella, Flavio Cannone e Costanza Michelini per il Trampolino Elastico e, per finire, la coppia mista dell’Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi, medaglia d’oro agli European Games di Minsk.

Esibizioni e presenze di atleti plurimedagliati a Rimini per la kermesse tra le più belle ed emozionanti del panorama sportivo italiano, che ha visto nella sua ultima giornata anche il Gala della Gymnaestrada mondiale, un antipasto in vista del Mondiale della Ginnastica per tutti a Dorbirn (Austria) dal 7 al 13 luglio.

“Ginnastica in Festa” ha saputo coniugare la parte agonistica (Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour) e l’intrattenimento grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI che hanno richiamato numerosi curiosi ed appassionati. Il flusso continuo di visitatori è stato alimentato anche dall’Expo Village allestito nella Hall centrale della Fiera, che ha accolto gli stand di numerose aziende e categorie merceologiche.

“Ginnastica in Festa” vi dà appuntamento alla prossima edizione, giugno 2020, sempre alla Fiera di Rimini.