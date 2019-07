Ghirelli: "Il campionato di C di domenica". Giovedì dalle 18:50 il sorteggio dei calendari

Si terrà domani (giovedì) a Roma, a partire dalle 18:50 e in diretta televisiva su RaiSport, il sorteggio dei calendari per la prossima stagione di serie C.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con un tweet annuncia che le partite si giocheranno di domenica, senza più l’alternanza tra sabato e domenica che aveva caratterizzato le ultime stagioni.

“Il campionato di C di domenica – cinguetta Ghirelli -. Domani nasce la nuova stagione con i calendari al @Coninews. Abbiamo ascoltato i tifosi: 3 anticipi di sabato, una partita per girone, di domenica alle 15 ed alle 17:30 dello stesso giorno, fino al posticipo in esclusiva sulla Rai @RaiSport”.