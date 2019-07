Furti in gioielleria, arrestata in hotel banda di specialisti

Erano ricercati dal dicembre scorso, quando avevano fatto perdere le loro tracce dopo aver messo a segno un colpo da migliaia di euro ai danni di una gioielleria di Reggio Calabria. Quattro rumeni, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 27 e i 49 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati questa mattina dagli uomini delle volanti e della squadra mobile di Rimini all’interno della hall di un albergo di Cattolica. Avevano già i bagagli in mano, stavano per lasciare la Riviera, ma l’intuito e la rapidità d’azione dei poliziotti della questura ha evitato l’ennesima fuga. Vistisi circondati da 10 agenti, non hanno opposto resistenza e si sono consegnati.

Cosa ci facessero di preciso a Cattolica non si sa. Gli investigatori sospettano che il quartetto stesse pianificando un colpo anche in Riviera. Ipotesi, al momento. Le certezza, invece, è che i quattro rumeni erano destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Reggio Calabria. Dove l’8 dicembre scorso avevano sottratto dall’interno di una gioielleria un rotolo di collane d’oro, la cosiddetta “marmotta”, del valore complessivo di 10mila euro. Mentre tre di loro erano entrati in gioielleria, fuori a fare da palo c’era il quarto uomo. La tecnica era sempre la stessa: due malviventi distraevano i commessi e l’altro agiva con scaltrezza. Una volta ottenuto quello che cercavano, saltavano sull’auto che li aspettava all’esterno e sparivano nel nulla. Questa volta, invece, per la banda di rumeni – denunciata per un ulteriore furto messo a segno quest’anno in una oreficeria di Catanzaro – anziché le porte di una gioielleria si sono aperte quelle del carcere.