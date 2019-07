Fulmine su locomotore, disagi sui binari romagnoli

Il maltempo del pomeriggio ha creato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini. Il traffico ferroviario è stato infatti temporaneamente sospeso fra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, in direzione Rimini, alle 17.20 circa per il soccorso al treno EuroCity 85 per avaria del locomotore colpito da un fulmine. La circolazione ferroviaria è proseguita a senso alternato su un solo binario. Registrati ritardi medi di 60 minuti, con punte massime di 120 minuti. Alle 20.30 per alcuni convogli alla stazione di Rimini si segnlalavano ancora ritardi di circa 30 minuti.