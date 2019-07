Folle inseguimento in centro, arrestato conducente ubriaco

Domenica pomeriggio uno straniero, a bordo di un’Audi nera con targa belga, ha tirato dritto all’alt dei carabinieri innescando un inseguimento a folle velocità (oltre 100 km/h) nel cuore di Riccione. La fuga, però, si è conclusa quando l’Audi si è infilata nell’isola pedonale di viale Ceccarini. Il conducente è stato costretto a bloccare l’auto ed è stato immediatamente circondato da carabinieri e polizia che lo hanno portato in caserma per gli accertamenti di rito.

A tal proposito, questa mattina, è intervenuta l’assessore alla polizia Municipale, Elena Raffaelli, che ha voluto “ringraziare le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia di Stato, per essere intervenute in modo eccellente a tutela della legge e della pubblica incolumità in un inseguimento che, partito da viale D’Annunzio e conclusosi tra l’imbocco di viale Ceccarini e viale Corridoni, ha portato all’identificazione e all’arresto del conducente di un veicolo, risultato positivo ai test etilometrici e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Un intervento tempestivo e puntuale, reso possibile dal monitoraggio del territorio, in tempo reale, grazie alla presenza della rete di videosorveglianza urbana comunale recentemente implementata dall’amministrazione con nuove e ulteriori telecamere alla quale è collegata la centrale operativa dell’Arma”.

Per la Raffaelli “il presidio e la tutela delle isole pedonali, e generalmente degli spazi pubblici a più alta frequentazione da parte di turisti e cittadini, costituiscono un tema centrale per l’amministrazione. Sul territorio a mare della ferrovia sussistono zone chiuse all’accesso dei mezzi pesanti e dei veicoli, delimitate da apposite fioriere, e altri varchi che debbono consentire l’accesso alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine, nonché ai mezzi di soccorso. Abbiamo in programma nella zona Ztl l’installazione dei Pilomat, dissuasori mobili a scomparsa telecomandati, per consentire l’accesso alle aree interessate a chi abbia necessità, inclusi i residenti, in una situazione di giusto equilibrio per i fruitori, in tale ottica stiamo provvedendo a stanziare somme adeguate a bilancio. La sicurezza è infatti una priorità assoluta del nostro programma e in tale ottica i progetti di implementazione in tutta la città a favore di turisti e residenti, costituiscono un obiettivo imprescindibile. Questi interventi, sono sempre volti ad un unico scopo: garantire e mantenere la tranquillità e serenità nella nostra località turistica”.