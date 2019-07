Flashmob di letture itineranti per i più piccoli

Si chiama “Flashbook – letture in libertà”, l’iniziativa di cui fa parte l’appuntamento di venerdì 26 luglio alle ore 16.30 in biblioteca che porterà bambini di tutte le età, accompagnati da un adulto, attraverso il centro di Gatteo in una lettura a tappe divertente e irriverente con due lettrici amatissime come LaCri & LaMichi (al secolo Cristina Talacci e Michela Zangoli) e si propone l’intento di mostrare ai bambini che la lettura non è solo un rito della buonanotte, ma che si può leggere sempre, in qualsiasi momento e soprattutto in qualsiasi luogo!

Flahsbok è un’iniziativa che nasce nel 2012 come una serie di incontri dedicati alla lettura “dal basso”, con appuntamenti sparsi in tutta Italia e non solo, dal primo al 31 luglio. Educatori, animatori e genitori con la passione per la lettura si mettono a disposizione dei più piccoli per leggere fiabe e racconti e condividere il piacere di scoprire storie e avventure che prendono forma ogni volta che si apre un libro e gli si dà voce. LaCri & LaMichi, in collaborazione con la biblioteca comunale di Gatteo, propongono dunque una lettura itinerante che partendo dalla biblioteca porterà i bambini a visitare diversi luoghi del centro dove ascolteranno le storie che queste due bravissime volontarie sapranno animare per loro.

La partecipazione è libera e gratuita e senza limiti di età. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Per maggiori informazioni: 0541 932377.