Festa dell'Unità, sostenibilità in primo piano. Il programma

Una Festa dell’Unità dedicata alla sostenibilità è quella che va in scena al Parco Ausa di Rimini.

A partire dagli stand, tutti con stoviglie compostabili e acqua solamente nel vetro.

In serata l’ambiente sarà protagonista con una tavola rotonda dedicata ai cambiamenti climatici e alla battaglia contro l’energia fossile e i suoi derivati.

SABATO 13 LUGLIO, programma

“La SVEGLIA dei GIOVANI: per il clima basta fossile, per il mare basta plastica.” Tavola rotonda.

• Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque – Società delle Fonti

• Franco Borgogno, ricercatore e scrittore, presidente onorario associazione no-profit Comitato Basta Plastica In Mare, in partenza per l’Artico, sarà sostituito dalla presedente dell’aps Manuela Fabbri.

• Michele Fina, direttore Tes (Transizione Ecologica e Solidale)

• Paola Gazzolo, assessore Ambiente Regione Emilia-Romagna

• Anna Montini, assessore Ambiente Comune di Rimini

• Giorgio Pruccoli, consigliere Regione Emilia-Romagna

• Nadia Rossi, consigliere Regione Emilia-Romagna.

Coordina Edoardo Carminucci segretario GD, provincia di Rimini.

DOMENICA 14 LUGLIO, programma.

Creatività e Natura, coi bambini nel Parco della Festa.

Rinviato per il maltempo a domenica 14 luglio il laboratorio pomeridiano, tra le 16.00 e le 19.00, è dedicato ai più giovani: dai 5/6 anni in su di ogni età. I bambini che frequentano il Parco lavoreranno con le mani insieme a un animatore d’eccezione, artista coi prodotti della natura, Lino Gobbi, attuale presidente del Parco Simone e Simoncello. Gli adulti impareranno invece come intrecciare i cesti di giunco, saper riconoscere le specie arboree, dipingere i sassi, costruire paesaggi coi funghi essiccati, e tanto altro.

Dalle ore 19.00, entrambi reduci dall’assemblea nazionale Pd, Emma Petitti assessore regionale al Bilancio e Andrea Orlando vicesegretario nazionale Partito Democratico su: “Il Partito Democratico e la rigenerazione democratica.”