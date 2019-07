Eventi a Riccione. Vescovi (Pd): con DeeJay costi quadruplicati ma non la qualità

1.186.000 euro in cinque anni e senza mai una gara d’appalto. La capogruppo del Pd a Riccione, Sabrina Vescovi, attacca l’amministrazione comunale per costi e modalità del rapporto con Radio Deejay. “Questa città – scrive, dopo un accesso agli atti – ha bisogno di una grande operazione verità e avrebbe anche bisogno di amministratori più credibili: siamo molto molto lontani dalle cifre che ci ha dato l’assessore Caldari, che dimostra di non conoscere adeguatamente l’assessorato che presidia.” La Vescovi entra poi nel dettaglio: “affidamenti diretti in procedura negoziata ad Elemedia spa, titolare dei diritti di Radio Dee Jay, che poi cedeva fino al 2016 i medesimi a San Marino Promotion srl, a cui sono stati pagati tutti gli atti di liquidazione. Negli ultimi due anni gli affidamenti sono diretti a San Marino promotion srl”.

“Radio DeeJay – prosegue la Vescovi – è da sempre partner strategico di questa città e ritengo possa anche continuare ad esserlo per una parte della programmazione eventi estiva e natalizia. Ma i numeri ci raccontano anche una cosa importante: l’escalation dei costi a favore di Radio DeeJay non si è portata dietro un cartellone di qualità nelle ospitate e nemmeno nei concerti. La Notte Rosa di quest’anno non avrà alcun grande nome. E nemmeno l’anno scorso abbiamo potuto assistere a spettacoli che non fossero quello di Elettra Lamborghini o di giovani in cerca di successo. Sarebbe interessante anche conoscere il costo per “ingaggio artisti” sostenuto da San Marino promotion”.

La capogruppo del PD punta il dito sul “rapporto fra la qualità della programmazione e il costo sostenuto dai Riccionesi” e parla di “una questione di trasparenza” e “di posizionamento del brand Riccione”. “A chi ci rivolgiamo se la programmazione artistica è affidata in modo esclusivo e totalizzante ad un network che si rivolge solo ai giovanissimi?” si chiede.

Secondo la Vescovi “c’è un dibattito da fare intorno alla scelta di delega totale al network sulla direzione artistica degli eventi musicali in città. Tra l’altro con la figura di Simone Bruscia come funzionario ad alta specializzazione nel settore turismo e cultura, sarebbe anche legittimo aspettarsi qualcosa di più e di meglio”.

L’esponente di minoranza chiede a Sindaco, assessore e direttore artistico della città di confrontare la proposta di Radio DeeJay con quella di altre radio e/o altre produzioni o organizzazioni. “I costi per radio Deejay – prosegue – sono quadruplicati negli anni 2016-2018, ma così non è stato per la qualità della programmazione: la città merita di più di Elettra Lamborghini, i Maneskin e Irama”.

La Vescovi pone anche l’accento sull’indotto per il territorio. “Al momento – scrive – abbiamo misurato l’incremento esponenziale del costo per i riccionesi, chissà se lo stesso incremento lo avranno avuto i passaggi in radio del brand Riccione? Il network, nel 2016 era al secondo posto per ascolti e oggi è al quarto. Quando era al secondo posto nel 2016, con qualche centinaio di migliaia di ascoltatori in più, il comune di Riccione spendeva quattro volte in meno di oggi!”

. La tabella con i dati diffusa da Sabrina Vescovi