Estate a Morciano: mercoledì 10 luglio “Perfetti sconosciuti”, giovedì 11 luglio “Gambeinspalla Teatro”

Tre serate, tre diversi appuntamenti adatti a tutta la famiglia (tutti ad ingresso gratuito). Prosegue l’estate di Morciano di Romagna. Mercoledì e giovedì torna, nella cornice di piazza Garibaldi, la rassegna “Di sotto alle otto”, caratterizzata dal binomio cinema – teatro. Il 10 luglio, a partire dalle 21.15, nello storico borgo sarà possibile assistere alla proiezione di uno dei film italiani di maggiore successo degli ultimi anni: ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese. La trama. Nel corso di una cena tra amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono sul tavolo e accettare di leggere sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all’inizio sembra un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al massacro.

Giovedì 11 luglio ad animare lo storico borgo di Morciano, dalle 20.30, sarà invece il laboratorio creativo della “Compagnia Le Pu-pazze”: tanti modi divertenti per costruire burattini, pupazzi e piccoli teatri dove raccontare e improvvisare tante storie. Alle 22 riflettori puntati sulla compagnia “Gambeinspalla Teatro”, che porterà in scena “Il sogno”. Uno spettacolo unico nel suo genere che vi incanterà, con la sua poesia e comicità. Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore antico, confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità.

Da venerdì 12 luglio, infine, decolla ‘Estate Insieme’, il cartellone di tre appuntamenti a cura del consorzio ‘Commerciamo’. Sarà possibile cenare lungo le vie del centro di Morciano con un menù a base di paella e spiedini. Non mancheranno musica e divertimento, in compagnia della Revolution Band, e naturalmente lo shopping, con l’apertura serale dei negozi. Per i più piccoli saranno attivi lo ‘Scombussolo’ e il mercatino dei bambini.