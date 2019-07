Era in libertà nonostante la condanna per aver stuprato la ex moglie

Nel 2009 ha stuprato la ex moglie da cui era in fase di separazione. Un crimine orrendo per il quale è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza passato in giudicato. Ma nonostante ciò, era ancora a piede libero. Fino a ieri, quando i carabinieri di Rimini lo hanno fermato per un controllo e al termine delle verifiche di rito hanno riscontrato che sulla sua testa pendeva una condanna definitiva. Per l’uomo, un 60enne campano residente a Bellaria Igea Marina e già noto alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere riminese dei Casetti